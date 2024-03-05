صحة كفر الشيخ: افتتاح 10 عيادات للعلاج الطبيعي في عدد من الوحدات الصحية

أعلن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير افتتاح عشر عيادات للعلاج الطبيعي في بعض المستشفيات لخدمة المواطنين، مؤكدا أهمية الدور الفعال للعلاج الطبيعي الذي يعد منهجًا مهما لتحسين الحالة الصحية والوظيفية للمرضى.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم، أنه تم افتتاح عيادتين بإدارة سيدي غازي الصحية في المنشأة الشرقية والغربية، وفي إدارة بيلا الصحية تم افتتاح عيادتين في وحدتي طب الأسرة بإبشان وأبو بدوي، أما في الحامول افتتحت عيادة بوحدة بطب الأسرة في الزعفران.

وأشار إلى أنه تم افتتاح عيادتين في إدارة سيدي سالم بوحدتي دمرو، منشأة عباس، وفي إدارة دسوق تم افتتاح 3 عيادات للعلاج الطبيعي بطب الأسرة في شابة، سنهور، وشباس الشهداء، منوها بأن العلاج الطبيعي يتضمن تقنيات وتمارين تهدف إلى تقوية العضلات وتحسين المرونة وتخفيف الألم، ويتم تقديم الخدمة من قبل فريق طبي متخصص يعمل على تقييم حالة المريض ووضع برنامج علاج ملائم لاحتياجاته الفردية.

وقال وكيل الوزارة إن مديرية الشؤون الصحية تفخر بتوفير هذه الخدمة المهمة للمرضى فى الوحدات الصحية بالقرى حيث توفر الوقت والمجهود وتقلل معاناة المرضى للوصول للخدمة.