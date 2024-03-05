تحذيرات من مجاعة وشيكة فى شمال غزة.. والمطالبة بممرات آمنة للمساعدات

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مناشدة برنامج الغذاء العالمي بتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان شمال قطاع غزة؛ لتجنب مجاعة وشيكة في ظل الظروف القاسية التي يعيش فيها سكان القطاع جراء الحرب المشتعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت كاتبة المقال إيما جراهام هاريسون إلى تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية ماثيو هولينجورث، التي أكد فيها حاجة سكان القطاع إلى المساعدات ولاسيما سكان شمال القطاع، لافتًا إلى أن استهداف القوات الإسرائيلية لقافلة مساعدات إنسانية مؤخرًا، والذي تسبب في مقتل ما يربو على 100 شخص، يشكل مأساة إنسانية حقيقية والتي كان يجب منعها.

وأكد هولينجورث ضرورة توفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات في شمال غزة خشية حدوث مجاعة هناك، حيث يعاني ما يقرب من نصف مليون فلسطيني من نقص حاد في الغذاء بمعدلات مرعبة وعلى نطاق واسع.

وأوضح المقال أن برنامج الغذاء كان قد أوقف تقديم المساعدات الإنسانية لسكان شمال القطاع في فبراير الماضي، على الرغم من ظهور بوادر مجاعة بين سكانه، بسبب استهداف القوات الإسرائيلية مرتين للفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على بعض الغذاء من الشاحنات التابعة للبرنامج.

وأشار مدير برنامج الغذاء إلى أنه للأسف تم اتخاذ القرار بوقف المساعدات لشمال غزة خشية وقوع المزيد من الضحايا من الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على تلك المساعدات، موضحًا أن شمال القطاع يحتاج لكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لضمان استقرار الوضع الغذائي هناك.

وفي هذا السياق.. أوضح المسئول الدولي أن شمال غزة يحتاج يوميًا لما يقرب من 600 طن من الأغذية أو حوالي 30 شاحنة على مدى 10 أيام، مؤكدًا ضرورة البدء فورًا في توفير هذه الكميات من المساعدات لسكان شمال القطاع.

وأضاف المقال أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن شهود عيان أكدوا أن القوات الإسرائيلية استهدفت الخميس الماضي أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين الجوعى الذين توجهوا نحو شاحنة مساعدات بحثًا عن بعض الغذاء.

ونوه المقال إلى أن برنامج الغذاء العالمي يقدم مساعدات إنسانية لما يقرب من 1.1 مليون فلسطيني شهريًا في غزة، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وسلط المقال الضوء على تصريحات هولينجورث التي يقول فيها إن هناك 550 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تقف في انتظار السماح لها بالدخول للأراضي الفلسطينية، موضحًا أن أعداد شاحنات المساعدات لقطاع غزة تراجعت في شهر فبراير الماضي إلى أقل من النصف، لتصل إلى 100 شاحنة مقارنة بشهر يناير الماضي.

ولفت هولينجورث في الختام إلى أن شاحنات المساعدات تواجه عراقيل خانقة من جانب السلطات الإسرائيلية للحيلولة دون دخولها للأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى التحديات اللوجستية الأخرى التي تواجه دخول تلك الشاحنات للقطاع مثل عدم كفاءة الطرق التي تعرضت للقصف وازدحام تلك الطرق باللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون تلك المساعدات.