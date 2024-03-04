جودة التعليم: الهيئة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التعليمية

أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، أن الهيئة تسعى للارتقاء بمنظومة جودة التعليم في مصر وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مخرجاته؛ لتواكب الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، يرافقه وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، اليوم، معهد البخاري الابتدائي الأزهري الخاص للغات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار زيارات المراجعة الخارجية للمعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد في الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 /2024، في شتى أنحاء الجمهورية، التى تستمر لمدة ثلاثة أيام للمراحل التعليمية المختلفة.

وقال “عشماوي” إن التعليم الأزهري الجامعي وقبل الجامعي (النموذجي، العادي، الخاص، النوعي) يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم في مصر، إذ يسهم في نشر صحيح الدين في مصر والعالم، فضلا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية والهُوية الإسلامية في ظل التحديات الثقافية التي تواجه مجتمعاتنا، ومن الأهمية بمكان تحقيق الجودة والتميز في قطاعاته ومخراجاته لمواكبة العصر.

وأشاد بدعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية الجودة والتوسع في تطبيقها، كما أشاد بمستوى الطلاب وإجادتهم للغة العربية والإنجليزية، والذين يمثلون في المستقبل طليعة الوسطية وتجديد الخطاب الديني.

من جانبها قالت نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري الدكتورة راجية طه أنه على صعيد التعليم الأزهري قبل الجامعي تقدم للاعتماد (335) معهدا أزهريا هذا العام، وحصل على شهادة الاعتماد (1301) معهد أزهري، وعلى صعيد التعليم الأزهري الجامعي حصلت (31) كلية أزهرية، (50) برنامجا أكاديميا من برامج جامعة الأزهر على شهادة الاعتماد، مشيرة إلى أنه تقدم للاعتماد هذا العام (31) برنامجا أكاديميا، (15) كلية أزهرية للاعتماد.