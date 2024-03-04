الصحة العالمية: الصيام يؤثر إيجابيًا على الصحة وتعزيز الجهاز الهضمى

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الصيام يؤثر إيجابيًّا على الصحة، من خلال تعزيز الجهاز الهضمي وتحسين كفاءته، ويمكن أيضًا أن يساعد على ضبط مستويات الدهون والسكر في الدم، ومن ثَم خفض ضغط الدم والكولسترول وتحسين صحة القلب.



وأشار المكتب الإقليمي لإقليم شرق المتوسط- في بيان اليوم الإثنين- إلى أن فترة الصيام اليومية، الممتدة من الفجر إلى غروب الشمس، تقدم طريقة منظمة لإعادة ترتيب علاقة المرء بالطعام، وتُعد فرصة سانحة لاكتساب عادات صحية يمكن أن تؤدي إلى فقدان منتظم للوزن، ومن ثَم، تحسين العافية.



وشددت المنظمة على أنه ينبغي أن يقترن الصيام باتباع نظام غذائي صحي، ومن المهم تجنُّب العادات الغذائية غير الصحية التي تؤثر سلبًا على الصحة، وتسبب صورًا مختلفة من سوء التغذية، لا سيَّما السمنة.

الاستفادة من الصيام خلال شهر رمضان



وأوصت المنظمة بضرورة الاستفادة القصوى من الصيام خلال شهر رمضان، للتخلص من الوزن الزائد وتعزيز الصحة بشكل عام، بتطبيق عدد من الإرشادات أبرزها شرب السوائل قبل تناول الطعام، وشرب الكثير من السوائل قبل وجبة الإفطار لتجنب حدوث التجفاف، لأن الماء هو أفضل اختيار، كما يمكن تناول العصير والحليب أيضًا، ولكن قلِّل تناوُلَ المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.



ونوهت إلى أهمية تناول وعاء من الحساء، "لأن الحساء خيار رائع لكسر الصيام، لأنه يحافظ على ترطيبك، ويُمدِّك أيضًا بقدر هائل من الفيتامينات والمعادن، واختر الحساء الغني بالمغذيات؛ مثل الخضروات والطماطم والعدس، وتجنَّب الحساء المُحتوي على القشدة، حيث يُعدُّ الحساء البارد، مثل الجازباتشو (حساء الطماطم البارد)، خيارًا جيدًا في الطقس الدافئ".



وأبرزت ضرورة تناول الخضروات، لأن الخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والسلطات متنوعة الألوان صحية أكثر، إذ يشير كل لون من ألوانها إلى أنواع مختلفة من المغذيات، حاوِلْ أن تتناول حصتين من الخضروات في كل وجبة، بما في ذلك كوب من الخضروات الورقية النيئة، أو نصف كوب من الخضروات النيئة الأخرى.



ولفتت إلى أهمية اختيار الكربوهيدرات المفيدة للصحة، ويجب أن تحتوي وجبة الإفطار على كربوهيدرات معقدة ومفيدة للصحة، ويمكن أن يكون الأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وخبز الحبوب الكاملة، والبطاطس، والبرغل، خيارات مناسبة في هذا السياق. وتشكل الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا رائعًا للألياف والمعادن وكذلك الطاقة.



وذكرت أنه يجب تناول البروتين الخالي من الدهون، ومن المهم جدًّا في وجبة الإفطار تناول البروتينات الصحية الخالية من الدهون؛ مثل لحوم الأبقار والحليب والزبادي والبيض والجبن والسمك والدواجن، وتحتوي تلك المواد على مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية، وهي ضرورية للحفاظ على كتلة العضلات وإنتاجها.



ونصحت بالتمهل أثناء تناول وجبتك، وأن تناول كمية كبيرة من الطعام دفعةً واحدةً وبسرعة يمكن أن يسبب عُسر الهضم ومشاكل أخرى في المعدة. أما تناول حصص صغيرة وببطء فهو أنفع لصحتك العامة، وهو أفضل طريقة لتلافي زيادة الوزن.. وتجنَّب الأطعمة العالية المحتوى من الدهون، والصوديوم، والسكر، وتجنَّبْ تناول الأطعمة المقلية، واستبدِل بها الأطعمة المخبوزة، أو المطهوَّة على البخار، أو الكثيفة المَرَق، أو المشوية، واستخدِم الأعشاب والتوابل بديلًا عن الملح، وتناوَل الفواكه التي تحتوي على السكريات الطبيعية بديلًا عن الحلويات أو الكعك، أو المخبوزات الأخرى التي تحتوي على السكر المُكرَّر أو المُحلِّيات الصناعية.



كما أوصت بالمواظبة على ممارسة روتين معتدل من التمارين الرياضية، قد تشعر بالتعب في الأيام القليلة الأولى من الصيام، لذا، لا تضغط على نفسك لممارسة التمارين الرياضية بقوة، وجرِّب أن تواظب على ممارسة تمارين أهدأ قليلًا وأخف تأثيرًا بدلًا من ذلك، مثل المشي بنشاط بعد غروب الشمس مباشرة وقبل الفجر مباشرة.



وأضافت المنظمة أنه يتعيَّن على كل من يعاني من حالة صحية؛ مثل الأمراض القلبية أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري، أن يلتمس المشورة الطبية قبل الشروع في الصيام. وينبغي أيضًا على النساء الحوامل والمُرضِعات استشارة أطبائهن.