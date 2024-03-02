السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: مصر لديها المقومات لنمو السياحة العلاجية

الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة  البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه من المتوقع حدوث نمو في السياحة العلاجية يزيد على ٨٪؜.

وأكدت أن مصر لديها المقومات بشكل كبير لنمو السياحة العلاجية، ولديها الإمكانات الكاملة لتطوير السياحة العلاجية موجهة الشكر لمصر في مساعدة الدول المجاورة في تجاوز أزماتها.

وأوضحت أن مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي بخلوها من فيروس سي، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات في هذا المجال.

وأكدت أن السياحة العلاجية توفر نموا للقطاع الاقتصادي، ومن ثم يجب العمل على تعزيز النظم الصحية مع إتاحة فرصة لتحقيق الفوائد الصحية مع شراء أحدث التكنولوجيات الطبية وقد تؤدي إلى وقف هجرة الأطباء.

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كماأوضحت أن السياحة الصحية تشرط توفير جودة الخدمات الصحية في الدولة مع تطبيق شروط سلامة المرضى ومكافحة العدوى مع حوكمة قوية للقطاع الصحي، وأكدت مواصلة المنظمة في تقديم الدعم التقني لمصر في كل فروع المجال الصحي.

رنا الحجة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة السياحة العلاجية السياحة الصحية مساعدة الدول المجاورة

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