عوض تاج الدين: مصر تمتلك كل مكونات السياحة الصحية

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر تمتلك سياحة صحية علاجية بكل مكوناتها، موجهًا شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر عقده يومي 2 و3 مارس المقبل.

وشدد تاج الدين- خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية- على أهمية أن يتم إدراج برامج السياحة الصحية والعلاجية ضمن برامج السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن المراكز الصحية المصرية اكتسبت سمعة جيدة وطيبة نتيجة الأداء الفريد لها.

مصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح السياحة الصحية مصدر دخل هامًا

كما أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية أن مصر تمتلك الإمكانات التي تؤهلها بأن تصبح السياحة الصحية مصدر دخل هامًا لها.

ويشارك في المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، فضلًا عن محافظي الوادي الجديد محمد الزملوط، وأسوان أشرف عطية، والقاهرة خالد عبدالعال، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة.