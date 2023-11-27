عوض تاج الدين: الرئيس السيسي وجه بدعم الخدمات الصحية بجودة تماثل المعايير العالمية

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الخدمات الصحية بجودة متميزة تماثل المعايير العالمية باعتبارها هدفا قوميا.

وقال تاج الدين في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، "إن منظومة التأمين الصحي هي مستقبل تقديم الرعاية الصحية لتشمل كل مواطن على أرض مصر، نظرا لأهميتها في العلاج والوقاية والاستكشاف" لافتا إلى أنه عندما انطلقت المنظومة في بورسعيد كان بخريطة تتضمن تطبيقها على مستوى الجمهورية، وكل عام يتم ضم محافظات جديدة حتى يتم استكمال التطبيق الشامل.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات التي أبرزت عدة احتياجات منها دعم المواطن المصري في كل بقعة من أرض مصر خاصة مع الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة وأصبحت الحاجة للخدمات الصحية في زيادة، موضحا أن أكبر المبادرات هي "100 مليون صحة" التي تضمنت الجزء الوقائي، إلى جانب صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام حيث تم فحصت عدة ملايين من السيدات واستكشاف 140 حالة مبكرة للأورام.

بناء مدينتين طبيتين

وأشار تاج الدين إلى أن الرئيس السيسي كان قد صدق على بناء مدينتين طبيتين إحداهما المدينة الطبية التي تضم عدة مستشفيات بجامعة عين شمس تشمل 4500 سرير وجميع التخصصات الطبية وفروعها إلى جانب إنشاء مستشفيات جديدة وذلك لتقديم جميع الخدمات الطبية والوقائية والحديثة والمتقدمة، كما صدق على إنشاء مدينة طبية بمعهد ناصر لتقديم خدمات طبية للرعاية الثلاثية التي تتضمن عمليات بالغة الدقة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بـ 21 محافظة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تتضمن عقد عددا من الندوات التثقيفية حول دور القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التصدي للعنف، من خلال نشر الوعي، وتقديم المساعدة للناجيات، وذلك بمشاركة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية والقيادات المجتمعية والتنفيذية من نواب مجلسي الشعب والشيوخ ومختلف الوزارات المعنية.