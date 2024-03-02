السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تاج الدين: توجيهات رئاسية بجذب أكبر عدد من السياح لمصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة العامة، أن الهدف من المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية هو جذب أكبر عدد من السياح بكل أشكالها.

وأوضح تاج الدين، خلال المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أن تجربة مصر في السياحة العلاجية ليست وليدة اليوم ولكنها طويلة المدى، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية متوفرة من قبل وليست جديدة على مصر.

وأشار تاج الدين إلى أن مصر لديها القدرة على تقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية ضمن مشروع السياحة العلاجية، موضحًا أن مصر قادرة على توفير ذلك النوع من السياحة العلاجية.

ولفت تاج الدين إلى أن السياحة العلاجية أصبحت تدعم الاقتصاد، موضحًا أن العمل الوطني المتكامل قادر على جذب هذا النوع من السياحة.

وصول مصر لجذب 30 مليون سائح 

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عوض تاج الدين: مصر تمتلك كل مكونات السياحة الصحية

وأكد أنه مع هذه التوسعات وتوقع وصول مصر لجذب 30 مليون سائح ستستطيع مصر تحقيق هدفها الوطني لجذب السياح لهذا النوع من السياحة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر علمي عملي تمت التوصية بإطلاقه ليكون نواة لزيادة التدفقات من السياح للتمتع بالسياحة العلاجية.

عوض تاج الدين المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية مستشار الرئيس للصحة العامة رئيس الوزراء تجربة مصر في السياحة العلاجية

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عوض تاج الدين: مصر تمتلك كل مكونات السياحة الصحية

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