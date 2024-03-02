تاج الدين: توجيهات رئاسية بجذب أكبر عدد من السياح لمصر

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة العامة، أن الهدف من المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية هو جذب أكبر عدد من السياح بكل أشكالها.

وأوضح تاج الدين، خلال المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أن تجربة مصر في السياحة العلاجية ليست وليدة اليوم ولكنها طويلة المدى، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية متوفرة من قبل وليست جديدة على مصر.

وأشار تاج الدين إلى أن مصر لديها القدرة على تقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية ضمن مشروع السياحة العلاجية، موضحًا أن مصر قادرة على توفير ذلك النوع من السياحة العلاجية.

ولفت تاج الدين إلى أن السياحة العلاجية أصبحت تدعم الاقتصاد، موضحًا أن العمل الوطني المتكامل قادر على جذب هذا النوع من السياحة.

وصول مصر لجذب 30 مليون سائح

وأكد أنه مع هذه التوسعات وتوقع وصول مصر لجذب 30 مليون سائح ستستطيع مصر تحقيق هدفها الوطني لجذب السياح لهذا النوع من السياحة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر علمي عملي تمت التوصية بإطلاقه ليكون نواة لزيادة التدفقات من السياح للتمتع بالسياحة العلاجية.