الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة العالمية: السمنة قد تؤثر على أكثر من 1.9 مليار شخص على مستوى العالم بحلول 2035

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حيث يعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة على نحو مثير للقلق، في حين يعاني 20.5% من زيادة الوزن.

وأشار مكتب المنظمة لإقليم شرق المتوسط - في بيان اليوم - إلى أنه إذا لم تُتخذ أي إجراءات لمعالجة السمنة، فمن المتوقع أن تزيد تلك المعدلات.

الصحة العالمية: الصيام يؤثر إيجابيا على الصحة وتعزيز الجهاز الهضمي


وأضافت المنظمة أنه بحلول عام 2035 من المتوقع أن تؤثر السمنة على أكثر من 1.9 مليار شخص على مستوى العالم، أي ما يقرب من 25% من سكان العالم، وتشمل تلك التوقعات حدوث ارتفاع مذهل يصل إلى 100% في معدل سمنة الأطفال، وحدوث أثر اقتصادي يبلغ قدره 4.32 تريليونات دولار أمريكي، بسبب العواقب الصحية المرتبطة بالسمنة.وتحدث السمنة عندما يخزِّن الجسم الدهون الزائدة التي قد تُلحق الضرر بالصحة.


وأوضحت المنظمة أنه يمكن أن تنشأ هذه الحالة المعقدة من عدة عوامل، مثل اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية، وقلة النشاط البدني، والعامل الوراثي، وبعض الحالات الصحية، ويمكن أن تزيد السمنة احتمالَ الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة وبعض أنواع السرطان، وكذلك يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية، وهو ما يؤدي إلى مشاكل مثل الاكتئاب والشعور بعدم احترام الذات.

منظمة الصحة العالمية السمنة زيادة الوزن مكتب المنظمة لإقليم شرق المتوسط السعرات الحرارية

مواد متعلقة

الصحة العالمية: الصيام يؤثر إيجابيًا على الصحة وتعزيز الجهاز الهضمى

الوضع المأساوى فى غزة يفرض نفسه على اجتماعات الجامعة العربية

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرًا حول نتائج القافلة التنموية لقرية الكداية بأطفيح

الاتحاد الأوروبى: نعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم

سفيرة رومنيا: مصر استقبلت 180 ألف سائح رومانى خلال 2023

سفيرة رومانيا بالقاهرة: مصر تلعب دورًا مهمًا كوسيط فى الشرق الأوسط

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته اليوم

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

لقاء بينى جانتس وكامالا هاريس.. هل تخطط الولايات المتحدة لاستبدال نتنياهو؟

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال