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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم، التابعة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

ورأس الاجتماع الدكتورة منى عبد العال الزاهري أمين عام الجمعية العلمية للقياس والتقويم والمدير التنفيذي لمركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من الأساتذة والمتخصصين في مجال القياس والتقويم من جامعات عين شمس وحلوان والزقازيق والملك سلمان الأهلية وجامعة الزرقاء الأردنية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وجامعة الخليج العربي بالبحرين وجامعة بغداد بالعراق والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأعضاء فريق الوحدة المركزية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس.

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ناقش الاجتماع التحضير للمؤتمر السنوي للجمعية بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المقترحة، كما بحثت اللجنة سبل التعاون الاستراتيجي مع شركاء محليين ودوليين بمجال القياس والتقويم بقطاع العلوم الطبية والآداب والإنسانيات والقطاع الهندسي والتكنولوجي.

يذكر أن الجمعية العلمية للقياس والتقويم ومقرها جامعة عين شمس تأسست عام 2022 بقرار من المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.

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وتهدف الجمعية إلى نشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية إسهامًا في تحقيق العدالة والشفافية والجودة بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وإعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.

اتحاد الجامعات العربية جامعة عين شمس تطوير المنظومة بالجامعات العربية أعضاء هيئة التدريس المملكة العربية السعودية أعضاء فريق الوحدة المركزية

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