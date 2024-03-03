جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية.

تفاصيل وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تعقد لجان وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اجتماعات مكثفة، لوضع جدول يناسب كل الشعب الثلاثة بالثانوية العامة، وذلك تزامنا مع استعداد الوزارة الإعلان عن جدول الامتحانات الفترة المقبلة.

وقالت مصادر بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توجه تعليمات بوضع ترتيب مناسب للمواد الصعبة بجدول الامتحانات.

وشددت المصادر، أنه يجب أن يكون هناك متسعًا من الوقت للطلاب قبل أداء الامتحان خاصة في مواد: "الفيزياء والكيمياء والتاريخ والفيزياء والأحياء واللغة الاجنبية الأولي".

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قريبًا، على ان تكون ترتيب المواد فى الجدول، قريب من جدول امتحانات العام الماضي من حيث ترتيب المواد الدراسية.

وتقوم اللجنة المقررة لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، مناقشة طلاب اتحاد مصر، فى جدول الامتاحانت ووضع وترتيب المواد، بعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة.

ووجهت الوزارة، عدة تعليمات لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وتبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، على ان يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو المقبل.