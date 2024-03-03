الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية.

تفاصيل وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تعقد لجان وضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اجتماعات مكثفة، لوضع جدول يناسب كل الشعب الثلاثة بالثانوية العامة، وذلك تزامنا مع استعداد الوزارة الإعلان عن جدول الامتحانات الفترة المقبلة.

"التعليم" تعلن البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات من أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"

وقالت مصادر بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توجه تعليمات بوضع ترتيب مناسب للمواد الصعبة بجدول الامتحانات.

وشددت المصادر، أنه يجب أن يكون هناك متسعًا من الوقت للطلاب قبل أداء الامتحان خاصة في مواد: "الفيزياء والكيمياء والتاريخ والفيزياء والأحياء واللغة الاجنبية الأولي".

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 قريبًا، على ان تكون ترتيب المواد فى الجدول، قريب من جدول امتحانات العام الماضي من حيث ترتيب المواد الدراسية.

وتقوم اللجنة المقررة لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، مناقشة طلاب اتحاد مصر، فى جدول الامتاحانت ووضع وترتيب المواد، بعتبارهم الصوت الشرعي لطلاب الثانوية العامة.

txt

"التعليم": تطور هائل فى الاهتمام بذوى الهمم

ووجهت الوزارة، عدة تعليمات لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة، وإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، وتبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤، على ان يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو المقبل. 

اقرأ أيضاً

موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشهادة الثانوية العامة الثانوية العامة الشعب الثلاثة اللغة الاجنبية الاولى طلاب اتحاد مصر المواد الدراسية جدول الامتحانات

مواد متعلقة

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

عاجل| رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة.. ونسبة زيادة المعاشات

القوات المسلحة تدفع لجنة تجنيدية قضائية لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين