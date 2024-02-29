"التعليم": تطور هائل في الاهتمام بذوي الهمم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شهد العقد الحالي تطورًا هائلاً في مجال الاهتمام بذوي الهمم، وعكفت الدول المختلفة علي تطوير برامجها الموجهة لتلك الفئة في كافة المجالات؛ لأن الاستجابة الفعالة لمتطلبات تلك الفئة يجب أن تتصف بالشمولية، بحيث لا يجوز الاهتمام ببعض هذه المتطلبات وإغفال جوانب أخرى، واستأثرت الاهتمام بالفئات الخاصة جهدًا كبيرًا من الدولة بجميع هيئاتها ونشطت البحوث والدراسات في هذا المجال.

وأضافت الوزارة، أنه انطلاقًا من حق كل فرد في المجتمع أن يلقى رعاية تستثمر كل ما لديه من قدرات وطاقات وإمكانات تحقيقًا لذاته كإنسان، وبحيث يتم إعداده كي يسهم بنشاط وإيجابية في حركة الحياة حتى يشعر بهويته ويحقق ذاته وفقًا لإمكانياته، وإيمانًا من الوزارة بضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة من متحدي الإعاقة السمعية والبصرية عقدت الوزارة:

1- مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي ( طلاب مدارس النور/الأمل)

الأهداف:

- اكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تشجيع التلاميذ والطلاب على ارتياد المكتبة لإشباع ميولهم والتعرف على احتياجاتهم وطموحاتهم.

- دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة الطبيعية مما يؤدى إلى زيادة فرص التفاعل الاجتماعي وتحسن حالتهم النفسية.

- إثراء معلومات الطلاب وتزويدهم بالمهارات المكتبية اللازمة لهم.

- توعية الطلاب والتلاميذ بقضايا المجتمع والأحداث الجارية.

وعدد الطلاب المشاركين لعام 2022 - 2023 على مستوى المديريات (1200 طالب )

وبعد التصفية تم تصعيد ( 170 طالبًا ) على مستوى الوزارة وبعد التحكيم فاز عدد (20 ) طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

2- مسابقة تحدى القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الأمارات العربية الشقيقة، حيث يشارك فيها 13 ألف طالب من ذوي الهمم والتسجيل مستمر.

وأشارت الوزارة، إلى أن أحرز المركز الثانى على مستوى الوطن العربى من ذوى الهمم مكفوفين الطالب عبدالله عمار من محافظة الشرقية للموسم السابع.