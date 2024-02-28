أحد الأطفال المشاركين في "قادرون باختلاف": أنا "جنتل مان" والرئيس السيسي يحبني

قال إبراهيم محمد علوان، أحد الأطفال المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، إنه يحترف لعبة التايكوندو وعدد من ألعاب القوى.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الرئيس يحبني، خاصة عندما أقول أنني (جنتل مان)".

وقال: "ألعب في نادي بهتيم، حيث أمارس رياضتي التايكوندو والعدو، ومدربي في النادي هو من يشجعني، وأبي وأمي أيضا، وأشقائي، وأستطيع أن أرتب وقتي ما بين التدريب والدراسة".