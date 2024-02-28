خالد أبوبكر: "رأس الحكمة" ستجذب المزيد من فرص الاستثمار للسوق المصرية

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عن سعادته بتوقيع صفقة تطوير “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات، ووصفها بـ “حدث استثنائي” لا يتكرر في تاريخ الدول، مؤكدًا أنها ستجلب المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق المصرية.

وقال “أبوبكر” خلال برنامجه "كل يوم" الذي يبث على شاشة ON، إن دخول القابضة الإماراتية للاستثمار بالسوق المصرية كان دفعة قوية للثقة والتعاون.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة تحمل فرصة كبيرة لحل بعض المشكلات المالية الموجودة، ولكنه حذر من التهويل والمبالغة من بعض الأطراف، وطالب الحكومة بأن تقوم بشرح وتفصيل كيفية استغلال هذه الصفقة بشكل جيد، وأن تستمر في الرد بشكل عقلاني ومنطقي على التحديات التي تواجهها.