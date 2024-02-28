الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد أبوبكر: "رأس الحكمة" ستجذب المزيد من فرص الاستثمار للسوق المصرية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عن سعادته بتوقيع صفقة تطوير “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات، ووصفها بـ “حدث استثنائي” لا يتكرر في تاريخ الدول، مؤكدًا أنها ستجلب المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق المصرية.

وقال “أبوبكر” خلال برنامجه "كل يوم" الذي يبث على شاشة ON، إن دخول القابضة الإماراتية للاستثمار بالسوق المصرية كان دفعة قوية للثقة والتعاون.

وأكد أن صفقة رأس الحكمة تحمل فرصة كبيرة لحل بعض المشكلات المالية الموجودة، ولكنه حذر من التهويل والمبالغة من بعض الأطراف، وطالب الحكومة بأن تقوم بشرح وتفصيل كيفية استغلال هذه الصفقة بشكل جيد، وأن تستمر في الرد بشكل عقلاني ومنطقي على التحديات التي تواجهها.

خالد أبو بكر رأس الحكمة مصر والإمارات كل يوم المستثمرون القابضة الإماراتية صفقة رأس الحكمة

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض في التعاملات المسائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية