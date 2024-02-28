أمل مبدى: الرئيس السيسى جبر بخاطر ذوى الإعاقة فى حفل "قادرون باختلاف"

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن حفل "قادرون باختلاف" كان رائعًا للغاية، مشيرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي جبر بخاطر الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الحاضرين بشكل عام.

وأضافت مبدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستظل عالقة في أذهان الجميع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة الذين تأثروا كثيرًا بكل لحظة في الحفل.

وأوضحت مبدي، أن تحضير الحفل استغرق حوالي 4 أشهر، وهذه النسخة تأخرت قليلًا بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، لكن الأولاد والفتيات الذين شاركوا في تنظيم النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" نفذوا الخطة التي اتفقنا عليها بشكل كامل.