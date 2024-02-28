الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمل مبدى: الرئيس السيسى جبر بخاطر ذوى الإعاقة فى حفل "قادرون باختلاف"

أمل مبدى
أمل مبدى

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن حفل "قادرون باختلاف" كان رائعًا للغاية، مشيرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي جبر بخاطر الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الحاضرين بشكل عام.

وأضافت مبدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستظل عالقة في أذهان الجميع وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة الذين تأثروا كثيرًا بكل لحظة في الحفل.

وأوضحت مبدي، أن تحضير الحفل استغرق حوالي 4 أشهر، وهذه النسخة تأخرت قليلًا بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، لكن الأولاد والفتيات الذين شاركوا في تنظيم النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف" نفذوا الخطة التي اتفقنا عليها بشكل كامل.

الاعلامية عزة مصطفى صالة التحرير أمل مبدي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية رئيس الاتحاد الرياضي قادرون باختلاف السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

انخفاض أسعار الحديد عقب وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بحضور قائد الأهلى.. مؤتمر صحفى لـ"كولر" قبل مواجهة يانج أفريكانز

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية