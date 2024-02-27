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عزة مصطفى: المخابرات المصرية تسعى لتحقيق هدنة إنسانية لوقف الحرب قبل رمضان (فيديو)

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن تلقيها أنباء مفرحة عن تحقيق انفراجة في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ شهور طويلة.

وأشارت مصطفى، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمصير أهلنا في قطاع غزة، وتعمل على وقف الحرب الإسرائيلية والعنف الذي يخلف ضحايا ودمارا.

وأكدت أن جهاز المخابرات العامة المصري يقوم بدور حيوي ومميز في التوسط بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، ويسعى لتحقيق هدنة شاملة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

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