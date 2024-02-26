الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"النواب" يوافق على تشديد العقوبات على المحتكرين والمخزنين للسلع الاستراتيجية (فيديو)

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد

أعلن النائب أحمد مقلد، من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب أقر اليوم مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بهدف حماية المواطنين من العبث بالأمن الغذائي.

وأوضح مقلد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أن المشروع الجديد يشدد العقوبات على من يحجب السلع الاستراتيجية عن السوق بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مما يؤثر على حقوق المستهلكين ويخلق أزمات في السوق.

وأضاف أن المشروع ينص على إغلاق المحل أو المكان الذي ترتكب فيه هذه الجريمة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، ويجيز إلغاء رخصة المحل أو المكان في حالة التكرار، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لضبط آليات السوق وتوفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر وبأسعار عادلة.

وشدد مقلد، على أن هذا المشروع يهدف إلى حماية المواطنين من المحتكرين والمخزنين الذين يعبثون بمقدرات الشعب المصري وأمنه الغذائي، مشيرا إلى أنه يوجد ظاهرة تعطيش السوق قبل المواسم، مما يؤدي إلى ارتفاع السلع وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

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