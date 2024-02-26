الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رائد سلامة: الحوار الوطنى يناقش تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمصريين (فيديو)

رائد سلامة
رائد سلامة

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي انطلقت اليوم تتناول المحور الاقتصادي بمشاركة واسعة من الجهاز الحكومي والمجتمع المدني، مشيدا بالجو الإيجابي الذي عم الاجتماعات.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، إن الهدف من الحوار هو الوصول إلى توصيات عملية ترفع من مستوى الأداء الاقتصادي وتخفف من الأعباء على المواطنين، مضيفا: "الحكومة متواجدة للاستماع والرد على المقترحات في الحال".

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعكس رغبة الجميع في إيجاد حلول وتوافقات تخدم المصلحة العامة، قائلا: "نحن متفائلون بالنتائج التي ظهرت اليوم من جميع الأطراف المشاركة".

وأوضح، أن صفقة رأس الحكمة التي تمت بين مصر والإمارات لتوحيد الأسعار بين البلدين لها أثر إيجابي على التضخم والثقة الاقتصادية، موضحًا أن ذلك سيشجع المستثمرين والمصريين بالخارج على زيادة الاستثمارات والتحويلات.

وأضاف، أن الاقتصاد المصري يتجه نحو الانتعاش والنمو، وأن ذلك سيظهر قريبا على حياة المواطنين، مؤكدا أن مخرجات الحوار الاقتصادي ستعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة.

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