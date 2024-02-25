الإثنين 26 فبراير 2024
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قصواء الخلالي تشيد باجتماع رئيس الحكومة مع الحوار الوطني (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى مع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء اليوم، بحضور عدد من الشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لمناقشة نتائج الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي.

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، إن الحوار الوطني هو منصة مصرية تهدف إلى إيجاد توافق وتفاهم بين مختلف الأطراف والفئات والتيارات في المجتمع المصري، وتقديم رؤى ومقترحات لتطوير الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

أضافت أن الحوار الوطني خرج بمجموعة من المخرجات الهامة التي تتطلب مسارين لتنفيذها: مسار تشريعي يتضمن تعديل بعض القوانين واللوائح، ومسار تنفيذي يتضمن تنفيذ المشروعات والبرامج والسياسات التي تنعكس على حياة المواطنين.

أشارت إلى أن الحوار الوطني سيستمر في مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الجهات المشاركة فيه، وأنه سيتم عرضها على الرئيس السيسي لاتخاذ القرارات المناسبة بعد التوافق عليها.

واختتمت الخلالي قائلة إن الحوار الوطني أثبت أن مصر تمتلك قدرة عالية على التواصل والحوار والتعاون، وأنه سيسهم في تعزيز الديمقراطية والشراكة والمسؤولية في المجتمع المصري.

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