الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

تشكيل لجنة من الحكومة للاجتماع مع "الحوار الوطني" كل أسبوعين

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن انطلاق جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني غدا، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، موضّحًا أنها ستكون من أجل حلول تطبيقية على أرض الواقع.

أوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة سي بي سي أن اجتماع مجلس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، استعرض مخرجات المرحلة الأولى، وما دار في الجلسات الماضية، مؤكدا أن رئيس الحكومة وافق على تشكيل لجنة تجتمع مع مجلس أمناء الحوار الوطني دوريا كل أسبوعين دعما للجهود التنسيقية.

أضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على كل المستويات دون أولويات محددة، وأن الحوار الوطني لديه مجموعة من التوصيات المهمة على المستوى المجتمعي، خاصة قطاعي التعليم والصحة.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى التعليم والصحة مجلس الوزراء محمود فوزي

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