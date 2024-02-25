الأحد 25 فبراير 2024
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محمود فوزى: لن نتوقف عند صفقة "رأس الحكمة".. وسنطلق مشروعات أوسع

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي حول الالتقاء بأعضاء الحوار الوطني؛ لأنها منصة وطنية مهمة، حيث كان الاجتماع الذي عُقد اليوم، طويلا للغاية بهدف مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية من حيث الالتزامات والتوقيت الزمني والجهات التنفيذية، ما يعكس جدية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وقدم أعضاء الحوار الوطني التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الصفقة الاستثمارية الناجحة والخاصة بمشروع رأس الحكمة.

وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أكد الاستفادة من هذه الانطلاقة الاقتصادية؛ لإحداث إصلاحات هيكلية أعمق وأوسع في الاقتصاد المصري، معبرًا عن مدى نجاح وقوة صفقة رأس الحكمة، كما أوضح أنه لن يتم التوقف عند هذه الخطوة، لكن سيتم دراسة مقترحات هيكلية تجعل مصر بعيدة عن أي هزات اقتصادية.

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى مصطفى مدبولى مجلس الوزراء رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة

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