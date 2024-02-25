الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"رأس الحكمة".. مشروع عملاق يحول الساحل الشمالي لوجهة سياحية عالمية (فيديو)

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أعلن د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تفاصيل مشروع رأس الحكمة الذي يعد أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في مصر والذي يمتد على مساحة 41 فدانا، تقارب مساحة محافظة القاهرة.

وقال السيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على “صدى البلد" إن الإمارات ستدعم هذا المشروع بتحويل 24 مليار دولار إلى الخزانة المصرية في غضون شهرين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة سياحية عالمية، تستقطب ملايين الزوار طوال العام، مشيرًا إلى أن المشروع يقع بالقرب من منطقة سيدي عبد الرحمن، التي تبعد عنه 10 كيلو مترات.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يضم 8 فنادق ومنطقة مطاعم ومدارس وكمبوندات ذكية، ويقدم خدمات سياحية متنوعة، مؤكدا أن الدولة تشارك في العائدات المالية من هذا المشروع بنسبة 35% (ضريبة – صافي ربح)، وأن المشروع ليس بيعا للإمارات، بل شراكة طبيعية.

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