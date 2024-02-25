عزة مصطفى: مصر تستقطب استثمارات إماراتية وسعودية فى مشروعات سياحية وسكنية عملاقة

أعربت الإعلامية عزة مصطفى عن سعادتها بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي يحفظه الشعب المصري من أي محاولات لزعزعة النظام.

وأكدت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحقق نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج العربي، مشيرة إلى صفقة مشروع رأس الحكمة التي تم تنفيذها، بالتعاون مع الإمارات التي تضمنت بناء مدينة سكنية وسياحية على مساحة 6.5 مليون متر مربع على البحر الأحمر.

وقالت إن هذه الصفقة مثال على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وأنها تعكس الثقة الكبيرة في السوق المصرية وفرصها الواعدة، مضيفة: "هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي ينعكس على حياة المواطنين ويحقق لهم الرفاهية والتنمية".

أشارت إلى أن هناك مشروعات أخرى في الأنابيب تستعد الحكومة المصرية لطرحها قريبًا، منها مشروع تطوير منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ بمشاركة استثمارات سعودية ضخمة، والذي يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيهية وتسوق.

ونقلت “عزة” عن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي تأكيده أن الدولة تسعى لتنفيذ مشروعات من العيار الثقيل تخدم مصالح الشعب المصري وتحقق له الرخاء والازدهار، واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأخبار الإيجابية التي تنشر عن الاقتصاد المصري ترفع من معنويات الشعب وتحسن من أوضاعه المعيشية، موضحة أن هذه الأخبار تنعكس بشكل ملموس على مؤشرات السوق والأسعار وسعر الصرف.