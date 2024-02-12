"صالة التحرير" يبرز تقريرًا لـ"الدستور" عن التعاون بين تركى آل الشيخ ووزارة الثقافة والمتحدة

استعانت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة صدى البلد، بتقرير نشره موقع "الدستور"، بعنوان: حفلات ومسرحيات ومسلسلات.. تفاصيل لقاء تركى آل الشيخ ووزيرة الثقافة والرئيس التنفيذى لـ"المتحدة".

وتضمن التقرير كواليس اللقاء والمرحلة الجديدة التي ستدخلها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع السعودية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي ستشمل إقامة فعاليات فنية ورياضية وثقافية، بالإضافة إلى تنفيذ ليالي السعودية داخل دار الأوبرا المصرية، وتنفيذ ليالي الأوبرا لفرق مصرية في السعودية.