الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عاجل.. حفلات ومسرحيات ومسلسلات.. تفاصيل لقاء تركى آل الشيخ وزيرة الثقافة والرئيس التنفيذى لـ"المتحدة"

جانب من لقاء المستشار
جانب من لقاء المستشار تركى آل الشيخ بوزيرة الثقافة

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل لقائه وزيرة الثقافة الدكتورة، نيفين الكيلاني، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها شراكة عميقة يتم تطويرها بشكل مستمر.

وأكد أنه سيكون هناك تعاون في الأوبرا والمسرح والمحتوى وفي الدراما والسينما والرياضة، والاهتمام بمباراة الأهلى والزمالك.

وأكد أن هناك تعاونا كبيرا، وسيتم الاهتمام بالمواهب الصاعدة والاهتمام بالمسرحين المصري والقومي.

ورحبت وزيرة الثقافة بالمستشار تركي آل الشيخ في وزارة الثقافة، قائلة: “ندخل في مرحلة جديدة من التعاون مع السعودية، والشركة المتحدة”.

في السياق، قال عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “نريد التعاون مع السعودية في جميع المجالات، وفي الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن أوجه التعاون، وستحدث طفرة في الإنتاج المصري”.

وقال ترك آل الشيخ إنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في فعاليات فنية، مؤكدا أنه مستعد لتقديم كافة أشكال التعاون والدعم لـ"الثقافة" المصرية.

وقدم “آل الشيخ” طرحا للتعاون مع “الثقافة” في 5 محاور؛ بداية من رعاية فرق الأوبرا وإقامة حفل سعودي على أرض مصر، ورد عليه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعمل مسلسل مصري سعودي، وحفل في مدينة العلمين خلال عيد الفطر.

وأضاف أنه سيتم عمل من 15 لـ 20 مسرحية لفنانين مصريين خلال كل موسم من مواسم الرياض.

وأكد أنه سيتم عمل ليالي السعودية في الأوبرا، كما سيتم عمل ليالي الأوبرا لفرق مصرية في السعودية، وعمل العديد من الحفلات المختلفة بين البلدين من أجل التعاون المثمر.

ورحبت وزيرة الثقافة بكل ما تحدث عنه ترك آل الشيخ من أوجه تعاون مثمر بين البلدين.

ووصل، منذ قليل، المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن زيارته مصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

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المستشار تركي آل الشيخ وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية وزارة الثقافة

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