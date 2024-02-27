الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صبا مبارك تتحدث عن تحديات تجسيد شخصية هند سالم فى "بين السطور"

صبا مبارك
صبا مبارك

تحدثت الفنانة صبا مبارك، عن تجربتها في مسلسل "بين السطور"، الذي يعرض حاليا على شاشات التلفزيون.

 

وقالت، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، إنها وقعت على المسلسل منذ سنة ونصف قبل بدء التصوير، وتعرض المشروع لتأجيلات بسبب ظروف لوجستية، وأشارت إلى أنها انجذبت لفكرة المسلسل الذي يعتمد على نسخة كورية أصلية، وشاركت في ورشة عمل لتحويل الاسكريبت إلى نسخة مصرية تلائم ثقافتنا ومجتمعنا.

 

وأعربت عن صعوبة تقمص شخصية هند سالم، التي تلعب دورها في المسلسل، والتي تعتبر شخصية مكروهة ومثيرة للجدل، وقالت: "كانت أول مرة أختار شخصية زي كده، وكان تحدي كبير عليا، لأنها شخصية مختلفة عن شخصيتي وعن الأدوار اللي قدمتها قبل كده".

 

وأكدت، أنها تتلقى ردود فعل متباينة من الجمهور على أدائها في المسلسل، وأنها تحترم كل الآراء وتتقبل النقد البناء، وأضافت أنها تتمنى أن يستمتع الجمهور بالمسلسل ويتفاعل معه.

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