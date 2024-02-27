ناردين فرج تكشف بـ"الخطأ" أحداث الحلقات القادمة من مسلسل "بين السطور" (فيديو)

قالت الفنانة ناردين فرج، إنها معجبة بشخصيتها في مسلسل "بين السطور"، حيث أشادت بكتابة الدور الذي يعتبر من العلامات الهامة في تاريخها الفني.

وكشفت “فرج”، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية “دي إم سي”، عن عدد من المشاهد والأحداث في الحلقات القادمة من مسلسل "بين السطور"، حيث قاطعتها الفنانة صبا مبارك، لتتوقف عن الحديث، من أجل تشويق الجمهور.

وأوضحت أنها كانت تعلم حقيقة العلاقة بين أحمد فهمي وصبا مبارك، أبطال المسلسل، وستكتشف ذلك في الحلقات القادمة، لتقرر الابتعاد عن صديقتها.