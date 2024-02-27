الشيخ رمضان عبدالمعز يوضح أحكام الزواج والعدة فى الإسلام (فيديو)

تحدث الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن بعض أحكام الزواج والعدة في الشريعة الإسلامية، قائلًا إن الرجل يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة، شريطة أن لا يتجاوز العدد الأربعة، وأن ينصف بينهن في المعاشرة والنفقة.

وأوضح عبدالمعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة "DMC"، أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى بعد طلاقه أو وفاة زوجته، فيجب عليه انتظار انتهاء مدة العدة، وهى فترة تحرم فيها المرأة على غير زوجها، وتختلف مدتها حسب الحالات.