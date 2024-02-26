الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البحر الأحمر ساحة للصراع بين إيران وأمريكا.. وإسرائيل توسع جرائمها فى الضفة

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن المستوطنين يهاجمون أهالي الضفة، حيث يعيش نحو 550 ألف مستوطن في مستوطنات متفرقة في الضفة.

وقال سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، إن السلطة الفلسطينية تعاني من الضعف والاحتلال، وأنها لم تقم بأي دور في دعم غزة، ولذلك قدمت استقالتها، داعيا إلى التفكير في الحلول للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مفهوم "اليوم التالي" هو مفهوم إسرائيلي وأمريكي، وأننا لم نخرج من "اليوم الأول" بعد، مستطردا: "لا توجد رؤية واضحة لدى إسرائيل وأمريكا عن مستقبل فلسطين بعد وقف العدوان".

وأشار إلى أن نتنياهو لم يتخل عن خطته لاقتحام رفح بريًا، بل فقط أرجأها، مؤكدا أنه لا يحترم اتفاق الهدنة، موضحا أن البحر الأحمر يشهد معركة بين إيران وأمريكا، وأن هذا الصراع يؤثر على المنطقة بأكملها.

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