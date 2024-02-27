محمد علاء يكشف سر جنون شخصية جمال فى "بين السطور" (فيديو)

تحدث الفنان محمد علاء، عن تجربته في مسلسل "بين السطور" الذي حقق نجاحا كبيرا في أول أيام عرضه عبر الشاشات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية.

وأوضح علاء، في حوار خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي، أن شخصية جمال التي جسدها كانت معقدة ومتناقضة، فهي تمزج بين القسوة والبراءة، وتعاني من صراع داخلي بين الحب والانتقام، وقال إنه استوحى الشخصية من العمل الكوري الأصلي، لكنه أضاف لها لمساته الخاصة وحاول أن يجعلها أكثر إنسانية وعاطفية.

وكشف علاء، عن أن أصعب مشهد له في المسلسل كان عندما التقى بشخصية هند التي تلعبها صبا مبارك، والتي كانت حبيبته السابقة وسبب معاناته، وقال إنه شعر بالارتباك والانهيار عند رؤيتها، وأنه لم يكن يعرف كيف يتعامل معها، فهي من أفسدت حياته وأوقعته في الفخ.

وأعرب علاء، عن حبه لشخصية جمال رغم جنونها وتدميرها للناس، وقال إنه يرى فيها طفلا مضطربا ومسيطرا عليه من قوة خارجة عن إرادته، وأنه كان ضحية منذ بداية المسلسل، وقال إنه استمتع بتقديم هذه الشخصية المختلفة عن أعماله السابقة، وأنه وجد فيها تحديا ومتعة.