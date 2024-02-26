رمضان عبدالمعز: القرآن اعتبر الصلاة هى الإيمان.. ولا غنى عنها (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم اعتبر الصلاة هي الإيمان الحقيقي للمسلمين، وأنه لا غنى عنها، حتى وإن كان الشخص يقوم بأعمال طيبة وخيرية.

وأوضح عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يبث على قناة "دي إم سي"، أنه حين سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم وماتوا دون الصلاة تجاه القبلة الأولى، وقال الله سبحانه وتعالى:(وما كان الله ليضيع إيمانكم)، ما يعني أن صلاتهم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله.