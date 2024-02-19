رمضان عبدالمعز يدعو المسلمين للتخلص من الشحناء فى شهر شعبان (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه يجب على المسلمين أن يتخلصوا من الشحناء والبغضاء التي تفسد القلوب والعلاقات في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان وقبل حلول شهر رمضان الكريم، موجها نصيحته بالقول: "لا تدع شيئا يفرق بينك وبين أخيك وتذكر وعد الله وسلعته الثمينة وهي الجنة وكن من الذين يسعون لرضا الله".

وأشار عبد المعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وفخرنا وأنه نهانا عن البغضاء والحقد والحسد وأنه قال "إذا التقى الأخوان فيعرض أحدهما عن الآخر فخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، مؤكدا أهمية الوصال والمودة بين الأخوة والأقارب والأصحاب وعدم الدخول في ليلة النصف من شعبان وهناك شحناء بينهم.

وأوضح: "لا تجعلوا شعبان يمر وأنتم غاضبون وهذه نكبة واعلموا أن الله يغفر لكل خلقه إلا للمشرك والمتشاحن ولا تتهاونوا في طلب مغفرة الله واحترام أنفسكم، واعلموا أن الله يزيد العبد بالعفو عزة وكفوا عن النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوعدكم بالفقر، واحذروا أن يضيع الشيطان عليكم فرصة هذه الأيام، ولا تضيعوا فضل الله العظيم في ليلة النصف من شعبان واجعلوا هذا اليوم بداية لترتيب أموركم".