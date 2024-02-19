الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز يدعو المسلمين للتخلص من الشحناء فى شهر شعبان (فيديو)

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه يجب على المسلمين أن يتخلصوا من الشحناء والبغضاء التي تفسد القلوب والعلاقات في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان وقبل حلول شهر رمضان الكريم، موجها نصيحته بالقول: "لا تدع شيئا يفرق بينك وبين أخيك وتذكر وعد الله وسلعته الثمينة وهي الجنة وكن من الذين يسعون لرضا الله".

وأشار عبد المعز، في برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يبث على قناة دي إم سي، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وفخرنا وأنه نهانا عن البغضاء والحقد والحسد وأنه قال "إذا التقى الأخوان فيعرض أحدهما عن الآخر فخيرهما الذي يبدأ بالسلام"، مؤكدا أهمية الوصال والمودة بين الأخوة والأقارب والأصحاب وعدم الدخول في ليلة النصف من شعبان وهناك شحناء بينهم.

وأوضح: "لا تجعلوا شعبان يمر وأنتم غاضبون وهذه نكبة واعلموا أن الله يغفر لكل خلقه إلا للمشرك والمتشاحن ولا تتهاونوا في طلب مغفرة الله واحترام أنفسكم، واعلموا أن الله يزيد العبد بالعفو عزة وكفوا عن النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوعدكم بالفقر، واحذروا أن يضيع الشيطان عليكم فرصة هذه الأيام، ولا تضيعوا فضل الله العظيم في ليلة النصف من شعبان واجعلوا هذا اليوم بداية لترتيب أموركم".

الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامى المسلمين البغضاء الشحناء لعلهم يفقهون شهر شعبان شهر رمضان الحقد الحسد

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟