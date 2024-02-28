ندى منسى تغنى للرئيس السيسى للمرة الخامسة وتطالب بمرافق لذوى الهمم

في احتفالية قادرون باختلاف التي أقيمت اليوم الأربعاء، أبهرت ندى منسي، واحدة من أبطال الاحتفالية، الحضور بأدائها الرائع لأغنية "ألف شكر"، والتي قدمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شارك في الاحتفالية للتعبير عن دعمه لذوي الهمم.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، قالت "منسي"، التي تعاني من شلل دماغي، إنها حققت حلمها بالغناء للرئيس السيسي للمرة الخامسة، بعد أن اكتشفت جدتها موهبتها في الغناء والعزف على الأورج منذ طفولتها، وتعلمت الفن في الأوبرا تحت إشراف الموسيقار سليم سحاب.

وأشادت "منسي" بالرئيس السيسي، قائلة إنه يهتم بذوي الهمم ويستجيب لمطالبهم، وأنه يحرص على حضور احتفالات قادرون باختلاف كل عام لمتابعة التطورات والإنجازات التي تحققها هذه الفئة العزيزة على قلبه.

وأضافت "منسي" التي تعمل معيدة في كلية الإعلام وتدرس ماجستير في الإعلام الرقمي، أنها تطمح إلى أن تصبح مذيعة في قناة تليفزيونية تهتم بقضايا ذوي الهمم وتبرز إمكاناتهم وإبداعاتهم.

واختتمت "منسي" حديثها بتقديم اقتراح لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو توفير مرافق خاصة بذوي الهمم في المستشفيات، وكذلك تخصيص مرافق لأبطال قادرون باختلاف عند أداء الخدمة العامة للإناث.