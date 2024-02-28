أحد الأطفال المشاركين فى "قادرون باختلاف": طلبت من الرئيس مقابلة لاعبى الأهلى

قال عمرو أيمن الشحات، أحد الأطفال المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، إنه يمارس رياضة السباحة بنادي المصري القاهرة، وحاصل على 25 ميدالية في تلك الرياضة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "اليوم كان جميلا، والحفل كان جميلا، وشعرنا بسعادة غامرة اليوم، وقمنا بالعديد من الأمور الرائعة، ولم أرغب في أن تنتهي فعاليات الحفل، وشعرت بالحزن بنهاية الحفل".

وقال: "بدأت ممارسة السباحة منذ أن كان عمري 4 سنوات، ووالدتي هي من كانت تصلني إلى النادي لأمارس التمارين الخاصة بالسباحة".

وتابع: "توقفت عن ممارسة السباحة مؤقتا، ولكنني سأعود قريبا لممارستها".

وقال: "طلبت من الرئيس السيسي اليوم، أن ألتقي بلاعبي النادي الأهلي، وأن أظهر في برنامج الإعلامي إبراهيم فايق، وهو وعدني بذلك".