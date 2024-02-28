أحمد موسى: الرئيس السيسى يشهد توقيع اتفاقيات بـ 40 مليار دولار للهيدروجين الأخضر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من 40 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وتهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة.

وأكد موسى أن مصر تشهد نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وأن الرئيس السيسي يقود البلاد بحكمة وشجاعة نحو التنمية والازدهار، مشيدا بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات، والتي تجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر فرص عمل ودخل للمواطنين.

وأضاف موسى أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.