الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسى يشهد توقيع اتفاقيات بـ 40 مليار دولار للهيدروجين الأخضر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد توقيع 7 اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من 40 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وتهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي لمصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة.

وأكد موسى أن مصر تشهد نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وأن الرئيس السيسي يقود البلاد بحكمة وشجاعة نحو التنمية والازدهار، مشيدا بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات، والتي تجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر فرص عمل ودخل للمواطنين.

وأضاف موسى أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.

السيسي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيدروجين الاخضر قناة السويس على مسئوليتي الاستثمارات دولار

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الداخلية في دوري نايل

اتحاد الكرة يعدل الدورى على النمط البلجيكى: تقسيم الفرق لمجموعتين وفق نتائج الدور الأول

اقتصاديون: وصول شريحة أولى من صفقة رأس الحكمة يخفض أسعار السلع ويضرب السوق السوداء للدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية