مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بإنجازات الدولة المصرية فى دعم ذوى الهمم

قال الدكتورأحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع، إن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال رعاية ذوي الهمم خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرا إلى الإجراءات الدستورية والتشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة لتمكين هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف الدكتور زايد، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد مساء الأربعاء، أن الدولة أطلقت صندوق قادرون باختلاف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذوي الهمم، وأنشأت المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للإشراف على تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بهم.

وأشاد مدير مكتبة الإسكندرية بالنماذج الناجحة التي تم تكريمها في احتفالية قادرون باختلاف، مثل الفتاة التي استأنفت دراستها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد أن التقت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والطفل الذي حقق حلمه في الانضمام إلى نادي سباحة بعد أن تدخل الرئيس لمساعدته، مؤكدا أن ذوي الهمم قادرون على إحداث فارق إذا ما أتيحت لهم الفرصة المناسبة.

وعبر أستاذ علم الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون بين مكتبة الإسكندرية والجهات المسؤولة عن ذوي الهمم، موضحا أن المكتبة تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، وأن لديها مركزين متخصصين لخدمة المكفوفين وذوي الهمم.

واقترح أن تستقبل المكتبة ذوي الهمم لزيارتها والاستفادة من خدماتها وأنشطتها، وأن تنظم لهم لقاءات مع المؤسسات الأخرى التي تعنى بهم.