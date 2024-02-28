الأربعاء 28 فبراير 2024
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أحمد موسى: الرئيس السيسى ينقذ طفلًا فلسطينيًا من البتر فى غزة

أحمد موسى
أحمد موسى

نفى الإعلامي أحمد موسى ما يروجه بعض الإعلام المعادي لمصر من أنها تغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مؤكدا أن مصر تقوم بدورها الإنساني والوطني في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي الذي يبث على قناة صدى البلد، إن مصر لم تغلق معبر رفح طوال فترة العدوان، بل استقبلت الجرحى والمصابين وأرسلت الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى غزة.

وأشار موسى إلى أن مصر أضافت إجراءا جديدا لمساعدة الفلسطينيين، وهو إسقاط الطائرات المصرية للمساعدات الإنسانية على مناطق لم تصلها المساعدات في شمال ووسط القطاع، بالتعاون مع أربع دول أخرى.

ونوه موسى بقصة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي أصيب في قدمه خلال العدوان الإسرائيلي، وكان الأطباء في غزة يريدون بتر قدمه، فناشد المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذه.

وقال موسى إن الرئيس السيسي استجاب لنداء الطفل وأمر وزير الصحة بإدخاله إلى مصر وعلاجه، وأنه الآن يستطيع المشي على قدميه، وأن مصر تقوم بنفس الشيء مع غيره من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج.

الرئيس السيسي رفح معبر رفح غلق معبر رفح غزة على مسئوليتي الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

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