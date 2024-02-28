وزير الشباب يكشف عن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف

في يوم مميز، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف، التي تضمنت تكريم الأبطال الذين حققوا إنجازات في مختلف المجالات، رغم تحديات الإعاقة، وأعرب الرئيس عن فخره واعتزازه بهؤلاء الأبطال، وأكد على دعمه المستمر لهم.

وفي تصريحات له على هامش الاحتفالية، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي يمثل نموذجا للتفاعل والتواصل مع ذوي الهمم، ويحرص على توفير كافة الإمكانيات والموارد لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأشار إلى أن الدولةالمصرية تولي اهتماما بالغا بجميع المجالات التي تخدم ذوي الهمم، سواء في الرياضة أو التعليم أو الصحة أو الثقافة أو غيرها.

وكشف وزير الرياضة عن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات والبرامج والأنشطة التي تخدم هذه الفئة المهمة من المواطنين.

وأضاف أن الرئيس السيسي يقدم أيضا دعما ماديا لأبطال قادرون باختلاف، الذين يشاركون في البطولات الدولية والإقليمية، ويحققون ميداليات وألقابا لمصر.