وزير الرياضة: نهائى كأس مصر فى السعودية.. وندعم حسام حسن لإعادة البطولات لمصر

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن آخر المستجدات الرياضية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمنتخب الوطني ونهائي كأس مصر.

وفي تصريحات للإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، قال صبحي إن اللجنة الأولمبية المصرية تتابع باستمرار استعدادات الرياضيين المصريين للمشاركة في البطولات الدولية القادمة.

وأضاف صبحي أن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيقام في المملكة العربية السعودية، بعد التوافق بين الطرفين، مؤكدا أن هذا يعد دعاية للرياضة المصرية وفرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتابع قائلا: "نتطلع إلى أن تكون مباراة ممتعة ومشرفة لمصر، ونأمل أن نستضيف نهائيات عالمية أو أوروبية في مصر في المستقبل القريب".

وعن المنتخب الوطني، أكد صبحي أنه يحظى بدعم كامل من الوزارة والمنظومة الرياضية المصرية، مشيدا بالمدير الفني حسام حسن وثقته في قدرته على إعادة الكرة المصرية لمكانتها الطبيعية بين الأمم، وقال: "نثق في حسام حسن وفي لاعبي المنتخب، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الألقاب التي تنتظرهم".