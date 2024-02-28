طفلة بكورال "قادرون باختلاف": سعدت بمصافحة الرئيس السيسى والتقاط الصور معه

قالت لوجين محمد، إحدى الأطفال المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، إنها شاركت في الكورال الغنائي في الاحتفالية اليوم أمام رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "قمت بالغناء في الحفل اليوم مع الفنان حسين الجسمي، وشعرت بسعادة كبيرة اليوم خلال مشاركتي في الحفل".

وقالت: "تدربنا كثيرا قبل الحفل، وخلال احتفالية اليوم، توجهت إلى الرئيس السيسي وصافحته والتقطت معه بعض الصور".