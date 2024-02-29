الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات من أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"

زارة التربية والتعليم
زارة التربية والتعليم والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم قادرون باختلاف (أمل – نور- تربية فكرية)، للعام الدراسي 2023 /2024 للمراحل الثلاث:

أم لذوي القدرات الخاصة: الدولة نجحت في تغيير الواقع لأبنائنا


أولًا: الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية:

1- إدارتي الكشافة والمرشدات:

1- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوى الهمم من مختلف الإعاقات (صم، ذهني، مكفوفين،.. إلخ ).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر،.. إلخ).
- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

2- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).

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قيادى بـ"المؤتمر": 10 مليارات جنيه لصالح قادرون باختلاف يهدف لتمكين ذوى الهمم

-  تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني،..... الخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

- يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).

- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.

- يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.

- الاحتفال بيوم المعاق العالمي.

- المشاركة في أعياد الطفولة والأعياد الرسمية.

- زيارة المعالم السياحية.

- ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.

- يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وأنشطة رياضية.

- يتم تنفيذ مشروع (قادر على التحدي) بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل – أنشطة رياضية – تلوين).

2- إدارة التربية الرياضية بنات:
مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتية – ألعاب قوى).

العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا/ طالبة إلي 24 طالبا/ طالبة.

أولًا: الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية:

رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم"

• المشاركة الفعالة في تنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف" تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
• تعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم.
• تشجيع أبنائنا الطلاب "أصحاب الهمم" على الاندماج داخل المجتمع.
• إدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلاب.
• الاستفادة من جهود الدولة لتقديم أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم.  

القرية الفرعونية بالجيزة

قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية

• تقديم أوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة في توجيه أفكارهم بإيجابية جميع المحافظات.

• لقاءات توعوية للإخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب.

• إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم.

• وإكساب الإخصائيين الاجتماعيين وأولياء أمور الطلاب مجموعة من المهارات في كيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم جميع المحافظات.

• المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم.

• تقديم أوجه الرعاية وبث روح الأمل والسرور والمساعدة على الاندماج بالمجتمع جميع المحافظات
عروض مسرحية.

• إتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم جميع المحافظات.
 إسكان المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "سعادتي في نشاطي".

• المهارات الحياتية وأهميتها في تعديل السلوكيات مواجهة ظاهرة التدخين والمخدرات والتصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية.

 • مراكز تنمية القدرات (الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – كفر الشيخ).

 • استغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية جميع المحافظات.

أصحاب الهمم قادرون باختلاف مسابقة نشاط المرشدات مختلف الاعاقات دمج الأسوياء وذوي الهمم وزارة التعليم

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