"التعليم" تعلن البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات من أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم قادرون باختلاف (أمل – نور- تربية فكرية)، للعام الدراسي 2023 /2024 للمراحل الثلاث:
أولًا: الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية:
1- إدارتي الكشافة والمرشدات:
1- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوى الهمم من مختلف الإعاقات (صم، ذهني، مكفوفين،.. إلخ ).
- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر،.. إلخ).
- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.
2- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).
- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني،..... الخ).
- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.
- يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).
- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.
- يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.
- الاحتفال بيوم المعاق العالمي.
- المشاركة في أعياد الطفولة والأعياد الرسمية.
- زيارة المعالم السياحية.
- ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.
- يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وأنشطة رياضية.
- يتم تنفيذ مشروع (قادر على التحدي) بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل – أنشطة رياضية – تلوين).
2- إدارة التربية الرياضية بنات:
مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتية – ألعاب قوى).
العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا/ طالبة إلي 24 طالبا/ طالبة.
أولًا: الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية:
رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم"
• المشاركة الفعالة في تنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف" تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
• تعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم.
• تشجيع أبنائنا الطلاب "أصحاب الهمم" على الاندماج داخل المجتمع.
• إدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلاب.
• الاستفادة من جهود الدولة لتقديم أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم.
القرية الفرعونية بالجيزة
قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية
• تقديم أوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة في توجيه أفكارهم بإيجابية جميع المحافظات.
• لقاءات توعوية للإخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب.
• إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم.
• وإكساب الإخصائيين الاجتماعيين وأولياء أمور الطلاب مجموعة من المهارات في كيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم جميع المحافظات.
• المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم.
• تقديم أوجه الرعاية وبث روح الأمل والسرور والمساعدة على الاندماج بالمجتمع جميع المحافظات
عروض مسرحية.
• إتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم جميع المحافظات.
إسكان المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "سعادتي في نشاطي".
• المهارات الحياتية وأهميتها في تعديل السلوكيات مواجهة ظاهرة التدخين والمخدرات والتصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية.
• مراكز تنمية القدرات (الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – كفر الشيخ).
• استغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية جميع المحافظات.