"التعليم" تعلن البرامج والأنشطة للطلاب والطالبات من أصحاب الهمم "قادرون باختلاف"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم قادرون باختلاف (أمل – نور- تربية فكرية)، للعام الدراسي 2023 /2024 للمراحل الثلاث:



أولًا: الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية:

1- إدارتي الكشافة والمرشدات:

1- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوى الهمم من مختلف الإعاقات (صم، ذهني، مكفوفين،.. إلخ ).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية، الانشاد الديني، السمر،.. إلخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

2- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي، صحي، قومي، ديني،..... الخ).

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

- يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).

- يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.

- يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.

- الاحتفال بيوم المعاق العالمي.

- المشاركة في أعياد الطفولة والأعياد الرسمية.

- زيارة المعالم السياحية.

- ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.

- يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم عمل ورش عمل وأنشطة رياضية.

- يتم تنفيذ مشروع (قادر على التحدي) بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل – أنشطة رياضية – تلوين).

2- إدارة التربية الرياضية بنات:

مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتية – ألعاب قوى).

العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا/ طالبة إلي 24 طالبا/ طالبة.

أولًا: الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية:

رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم"

• المشاركة الفعالة في تنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف" تحت رعاية رئاسة الجمهورية.

• تعزيز الشعور بالهوية المصرية لدى هؤلاء الطلاب من خلال الاهتمام بهم.

• تشجيع أبنائنا الطلاب "أصحاب الهمم" على الاندماج داخل المجتمع.

• إدخال البهجة والسرور في نفوس هؤلاء الطلاب.

• الاستفادة من جهود الدولة لتقديم أوجه الدعم للطلاب أصحاب الهمم.

القرية الفرعونية بالجيزة

قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية

• تقديم أوجه الدعم والرعاية الطلابية لهؤلاء الطلاب وتنمية سلوكياتهم الإيجابية والمساهمة في توجيه أفكارهم بإيجابية جميع المحافظات.

• لقاءات توعوية للإخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب.

• إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم واكتشاف مواهبهم.

• وإكساب الإخصائيين الاجتماعيين وأولياء أمور الطلاب مجموعة من المهارات في كيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم جميع المحافظات.

• المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم.

• تقديم أوجه الرعاية وبث روح الأمل والسرور والمساعدة على الاندماج بالمجتمع جميع المحافظات

عروض مسرحية.

• إتاحة الفرصة لدى الطلاب للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم جميع المحافظات.

إسكان المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "سعادتي في نشاطي".

• المهارات الحياتية وأهميتها في تعديل السلوكيات مواجهة ظاهرة التدخين والمخدرات والتصدي لمخاطر الألعاب الإلكترونية.

• مراكز تنمية القدرات (الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – كفر الشيخ).

• استغلال أوقات الفراغ لتنمية قدرات ومواهب الطلاب خلال العطلة الصيفية جميع المحافظات.