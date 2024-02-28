الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

احذروا الغياب.. المديريات التعليمية: استمرار تقييمات فبراير لصفوف النقل

صفوف النقل
صفوف النقل

أكدت المديريات التعليمية استمرار تقييمات الطلاب في شهر فبراير الجاري لصفوف النقل، مشددة على أهمية حضور التلاميذ هذه التقييمات، كما حذرت من الغياب لأنه سيؤدي إلى حرمان الطلاب من الدرجات المخصصة للمادة، حيث أن هذه الدرجات والتقييمات تضاف إلى مجموع الطالب خلال الفصل الدراسي الثانى.


وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "إبتدائي – إعدادي – ثانوي" لطلاب مدارس تعليم الجيزة بداية من الأحد 3 مارس 2024 وفقًا للجداول التي تم إعلانها من قبل المديرية، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات شهر فبراير لجميع المراحل في الأسبوع الأول من شهر مارس.

المديريات التعليمية تقييمات الطلاب شهر فبراير الجاري النقل الدرجات الفصل الدراسي الثاني

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