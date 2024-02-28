قيادى بـ"المؤتمر": 10 مليارات جنيه لصالح قادرون باختلاف يهدف لتمكين ذوى الهمم

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الرئيس السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأوضح جبر، في تصريحات له أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة لهم.

تخصيص 10 مليار ات جنيه لصندوق قادرون باختلاف

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة، فضلًا عن دور المجتمع في تغيير الصورة النمطية لهم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف القرار سيُساهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، وتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتحقيق أحلامهم.

35 توجيهًا رئاسيًا لدعم ذوى الهمم وتأمين دمجهم فى المجتمع

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 35 توجيها رئاسيا دعمت بها الدولة ذوى الهمم لتأمين دمجهم فى المجتمع، كان أبرزها إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، وعشرات المبادرات المختلفة بالإضافة إلى الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على دعم مصر إعادة إعمار غزة.

خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، اليوم، قال الرئيس السيسي: "أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري واحترامي لعزيمتكم وإرادتكم وكفاحكم، وعن سعادتي البالغة لتواجدي معكم ولقائكم اليوم، متمنيًا لكم ولأبنائكم وبناتكم كل التوفيق والنجاح.

أضاف "وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لهذا الوطن الكريم، وبالله العظيم دائمًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".