الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية "قادرون باختلاف" تبشر بانفراجة قريبة

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، يأتي استمرارًا لما يحمله الرئيس السيسي، من عطاء والتزام تجاه تلك الشريحة المهمة من المجتمع والحرص على تلبية احتياجاتها وتأصيلًا لحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم في التعايش السلمي مع إعاقاتهم في المجتمع، موضحًا أن احتفالية "قادرون باختلاف" تقليد سنوي يحرص الرئيس السيسي، على التواجد به تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، وإيمانه بقدراتهم الداعمة لمسيرة التنمية والبناء.

وأضاف "عمار" أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية حملت رسائل مطمئنة للشارع المصري ومحفزة لمجتمع الأعمال بتأكيده أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة والذي سيكون من أكبر المشروعات السياحية على البحر المتوسط، كما أنها حملت شهادة تقدير للأشقاء في الإمارات والتعاون المثمر بين الدولتين حتى نصل لمدينة فيها حياة مستمرة بأنشطة مستمرة بشكل كامل على مدار العام، مشيرًا إلى أن حديثه بشأن وصول جزء من قيمة المشروع إلى البنك المركزى اليوم، ودخول جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، يبشر بانفراجة قريبة تنعكس على الشارع المصري وضبط السوق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي، عبَّر عما تحرص عليه الدولة المصرية في استكمال دورها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والذي لا يتوقف على مستوى كل أشكال المساندة والدعم، لا سيما أن منفذ رفح فرصة وسبيل ومسار لتقديم المساعدات والإغاثة والذي لم تغلقه مصر أبدًا رغم صعوبة الأمر، كما أنها بعثت رسالة عن أن مصر لن تتوانى عن جهودها في وقف إطلاق النار والبدء في إغاثة حقيقية لأهالي قطاع غزة بإحياء مسار السلام والاستمرار في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى الوصول إلى دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "عمار" أن احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم بمثابة تجديد لما عهدت عليه القيادة السياسية منذ عشر سنوات باستمرار سبل الحوار والدعم لـ"ذوي الهمم" لتمكينهم من التواجد والحصول على مكتسباتهم في المجتمع المصري، والتي تسهم في رفع الوعي حول قضيتهم وتغيير لغة التعامل في مختلف المؤسسات معها للتيسير عليهم في الحصول على حقوقهم المشروعة والمقررة بالدستور والقانون.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرون باختلاف الرئيس السيسي المشروعات السياحية حديث الرئيس الدولة المصرية المجتمع المصري

مواد متعلقة

حزب "المصريين": مشاركة الحكومة فى جلسات الحوار الوطنى ضمانة لتنفيذ توصياته

ممثل "المؤتمر": "الحوار الوطنى تحول إلى مفرخة للكثير من القامات السياسية"

وكيل "سياحة النواب": صفقة رأس الحكمة سترفع عائدات السياحة إلى 40 مليار دولار

ندوة لـ"مستقبل وطن" في إمبابة لتصحيح نظرة المجتمع لذوي الإرادة

برلمانى: صفقة رأس الحكمة انفراجة اقتصادية وفرص استثمارية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة في غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

محاكمة المتهم بشطر طالب الدقهلية 21 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية