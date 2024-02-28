برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية "قادرون باختلاف" تبشر بانفراجة قريبة

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، يأتي استمرارًا لما يحمله الرئيس السيسي، من عطاء والتزام تجاه تلك الشريحة المهمة من المجتمع والحرص على تلبية احتياجاتها وتأصيلًا لحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم في التعايش السلمي مع إعاقاتهم في المجتمع، موضحًا أن احتفالية "قادرون باختلاف" تقليد سنوي يحرص الرئيس السيسي، على التواجد به تقديرًا لدورهم الكبير في المجتمع، وإيمانه بقدراتهم الداعمة لمسيرة التنمية والبناء.

وأضاف "عمار" أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية حملت رسائل مطمئنة للشارع المصري ومحفزة لمجتمع الأعمال بتأكيده أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة والذي سيكون من أكبر المشروعات السياحية على البحر المتوسط، كما أنها حملت شهادة تقدير للأشقاء في الإمارات والتعاون المثمر بين الدولتين حتى نصل لمدينة فيها حياة مستمرة بأنشطة مستمرة بشكل كامل على مدار العام، مشيرًا إلى أن حديثه بشأن وصول جزء من قيمة المشروع إلى البنك المركزى اليوم، ودخول جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، يبشر بانفراجة قريبة تنعكس على الشارع المصري وضبط السوق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي، عبَّر عما تحرص عليه الدولة المصرية في استكمال دورها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والذي لا يتوقف على مستوى كل أشكال المساندة والدعم، لا سيما أن منفذ رفح فرصة وسبيل ومسار لتقديم المساعدات والإغاثة والذي لم تغلقه مصر أبدًا رغم صعوبة الأمر، كما أنها بعثت رسالة عن أن مصر لن تتوانى عن جهودها في وقف إطلاق النار والبدء في إغاثة حقيقية لأهالي قطاع غزة بإحياء مسار السلام والاستمرار في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى الوصول إلى دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد "عمار" أن احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم بمثابة تجديد لما عهدت عليه القيادة السياسية منذ عشر سنوات باستمرار سبل الحوار والدعم لـ"ذوي الهمم" لتمكينهم من التواجد والحصول على مكتسباتهم في المجتمع المصري، والتي تسهم في رفع الوعي حول قضيتهم وتغيير لغة التعامل في مختلف المؤسسات معها للتيسير عليهم في الحصول على حقوقهم المشروعة والمقررة بالدستور والقانون.