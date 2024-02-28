السيسى: مصر أبدًا لم تغلق معبر رفح البرى ومستمرون فى دعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أبدًا لم تغلق معبر رفح البري.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة: "الـ4 شهور اللي فاتت اتقال كلام بعضه مش دقيق.. أنا قلت الكلام دا قبل كدا والحكومة قالتله كتير لكن أحيانا التكرار بيكون مهم لتأكيد الرسالة.. مصر أبدًا لم تغلق معبر رفح البري".

وأضاف: "إحنا عشان نعمل حاجة في الأوضاع اللي زي كدا في اقتتال لازم نخلي بالنا أنه ميحصلش مشكلة فبنعمل إجراءات"، موضحًا: "إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة نصل إلى وقف إطلاق النار وتبدأ إغاثة حقيقية لأبناء القطاع في المجالات المختلفة".

وواصل: “سنظل مستمرين في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.