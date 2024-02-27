الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2024، والذي نص فى المادة الأولى (تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليونًا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

وتضمنت المادة الثانية: يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ونصت المادة الثالثة بنشر القرار في الجريدة الرسمية.