السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: صفقة رأس الحكمة انفراجة اقتصادية وفرص استثمارية غير مسبوقة

علاء عبدالنبي
علاء عبدالنبي

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن صفقة الشراكة المصرية الإماراتية في رأس الحكمة، ستسهم في انفراجة اقتصادية كبيرة لجميع التحديات وفرصة كبيرة لتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالنبي، في تصريحات صحفية, اليوم السبت، أن تلك الصفقة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة، وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع أنحاء مصر جعلتها مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية على توقيع عدد كبير من مثل هذه الصفقات الكبرى مع كبريات الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية لمصر، خاصة على امتداد ساحلي البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات الاستثمارية العالمية سيكون لها دورها الكبير في تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني وجعل مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى.

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