أمين عام المصريين الأحرار: 35 مليار دولار هى أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة

تدل على الفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى..

قالت دكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، إن

إجراء صفقات تبرمها مصر تمثل توسيع لقاعدة استثمارية تهدف بدء حدوث انفراجة اقتصادية خاصة أننا على أبواب الإنتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت واصل إلي أن مصر تعانى من أزمة بشأن الفجوة الدولارية الحالية والتى يتطلب لحلها سرعة إيجاد حلول بديلة استثمارية تساهم فى ضخ و زيادة السيولة الدولارية لتوفير الدولار والعملات الاخرى، مما يعكس أن الصفقات تهدف خدمة البلاد في الوقت الراهن.



وبالاشارة إلي الاتفاقية التي أعلنها مجلس الوزراء.. وأضحت" واصل"، أن تلك الصفقات تساهم فى توفير السلع الأساسية، ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية.

كما أكدت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن تلك الصفقة عظيمة للنمو الاقتصادى وقرار سليم ١٠٠% لان مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة مشروع استهدف التنمية والنمو معا واستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي من العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق.

واستطردت:" أن رقم ٣٥ مليار دولارا هي أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى، مشيده بجهود القيادة السياسية لمصر والإمارات والذي يضرب نموذجا مشرفا، كما إنها ردت على الشائعات والإعلام المعادى".

مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع

وشددت على أن مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع كما يشاع من أبواق الافك وأعداء الوطن.

وأشارت إلى أن نتائج المشروع الاستثمارى والعائد من ضخ ٣٥ مليار دولارا خلال اسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وتوفير فرص عمل أمام ملايين المصريين، مؤكده أن العاملين في تلك المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة بهذا الشأن.

وختاما أكدت على أهمية دور الجهات الرقابية على الأسواق وسعر الصرف للخروج من الأزمة الإقتصادية.