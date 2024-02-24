السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشروع رأس الحكمة سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتعزيز للتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن مشروع رأس الحكمة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، علاوة على خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشروع سيسهم في تنشيط التصدير العقاري لجذب المزيد من الراغبين في تملك وحدات سكنية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ما سيكون له مردود إيجابي في تدوير عجلة الإنتاج والعمل بالدولة المصرية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المشروع سيكون بداية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ما يعمل على خفض سعر الدولار وخفض الأسعار، كما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

مستهدفات الدولة في التنمية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المشروع سيحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، والتوسع في مشروعات التنمية.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن مشروع رأس الحكمة سيكون خطوة مهمة لتوفير السلع محليًا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، علاوة أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبوظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، التي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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