ندوة لـ"مستقبل وطن" في إمبابة لتصحيح نظرة المجتمع لذوي الإرادة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة، بالتنسيق مع أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة في الجيزة، ندوة تثقيفية لدعم ذوي الإعاقة الذهنية وتصحيح نظرة المجتمع وكيفية التعامل معهم، برعاية سيد درويش أمين الحزب بإمبابة والكابتن يوسف الزيني أمين الدمج المجتمعي بالمحافظة، وبحضور هشام إمام أمين تنظيم الحزب بإمبابة.

وتناولت الندوة التثقيفية التي بدأها الدكتور ياسر نوح استشاري التدريب المؤسسي، بكيفية تصحيح نظرة المجتمع لذوي الاعاقه الذهنية ودمجهم بالمجتمع، مستعرضًا أعراض وأسباب الإعاقة الذهنية وسبل العلاج منها، وكذلك تحدث الدكتور طه شعبان حول دور المجتمع ونظرة التنمر لأصحاب الإعاقة الذهنية، وقدمت الأخصائية مروة سيد طرق التربية الحديثة والدمج المجتمعى واختبارات الذكاء، وقدم الإعلامي مصطفى ناصر نبذة عن عن دور الأسرة في تنمية قدرات أصحاب الإعاقة الذهنية.

وأشار سيد درويش، أمين الحزب بإمبابة، إلى أن تنظيم أمانة الحزب بإمبابة لندوات تثقيفية لدعم ذوي الاعاقة الذهنية وتصحيح نظرة المجتمع هو خطوة ضرورية ومهمة في سبيل تحقيق المساواة والتضامن الاجتماعي، موضحًا أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة المصرية في مجال تحقيق حقوق الإنسان إلا أن الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية مازالوا يواجهون تحديات كبيرة.

ومن جانبه، قال هشام إمام أمين التنظيم، إن الندوات التثقيفية تعتبر وسيلة فعالة لنشر الوعي وتحقيق الاندماج الاجتماعي لذوي الاعاقة الذهنية ومن خلال تنظيم هذه الندوات يتم تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف أفراد المجتمع وتصحيح النظرة السلبية التي قد تكون موجودة نحو هذه الفئة.

وشارك في الندوة الدكتورة ميادة سيف الأمين المساعد لأمانة الدمج المجتمعي بمحافظة الجيزة وسيد بكار أمين مساعد الحزب بإمبابة وياسمين سيف النصر والدكتورة مني رضوان وفريده محمد وشيماء حيدر ويحيى حجاج أعضاء هيئه مكتب أمانة الدمج المجتمعي بالمحافظة ومحمد عز الدين أمين الدمج المجتمعي بأمانة إمبابة ورحاب محمد عضو هيئة مكتب أمانة إمبابة وإيهاب عبدالهادي ووليد الجابري وهناء حماد الأمناء المساعدين لأمانة الدمج المجتمعي بإمبابة وإسلام احمد وحسنية على أعضاء هيئة مكتب أمانة الدمج المجتمعي بإمبابة وجميلة العشري أمينة المرأة وشريفة البربري أمينة العلاقات العامة وممدوح عمار أمين العمل الجماهيرى وإيهاب الخولى أمين تنمية الموارد ومحمد علي أمين الإعلام وبسمة عبدالله عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام وفارس عمار الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيرى ومحمد سليم عضو هيئة مكتب أمانة العضوية.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف".